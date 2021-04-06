В НАТО ответили, почему Украина еще не стала членом Альянса

Глава представительства НАТО в Украине Александр Винников заявил, что Украина должна быть готова к членству в Альянсе, что означает проведение комплекса глубоких и систематических реформ.

Таким был его ответ на вопрос, адресованный президентом Владимиром Зеленским лидеру США Джо Байдену: "Почему Украина до сих пор не в НАТО". Мнением Винников поделился в интервью проекту "Kyiv Not Kiev", передает "Европейская правда" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Союзники стоят на том, что Украина сама должна решать свое будущее, и они ожидают сейчас, что она должна стать готовой для членства в НАТО, что будет означать проведение и внедрение комплекса глубоких и систематических реформ. И не только в области безопасности и обороны, а и в более широком смысле ", – отметил он.

По его убеждению, Украине сейчас важно фокусироваться на том, что она может сделать для прогресса. Ведь, подчеркнул дипломат, есть направления, которые признают важными для нее все члены Альянса.

Речь идет, по его словам, о функционировании демократических институтов, верховенстве права, борьбе с коррупцией, соблюдении прав человека и фундаментальных свобод, функционирующей рыночной экономике.

"Все эти элементы делают НАТО альянсом ценностей. Это не просто военная организация, но и политико-военный альянс, и сообщество ценностей", – объяснил Винников.

Отметим: глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия выразил убеждение, что Украина до сих пор не стала членом НАТО не потому, что "ей чего-то не хватает". А потому, что страны-участницы не хотят принять политическое решение об этом.

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