В МВД рассказали, что ждет российских пленных в Украине: сейчас ключевая задача собрать их в одном месте

Советник главы Министерства внутренних дел Вадим Денисенко рассказал, что Украина собирается делать с пленными оккупантами. Он отметил, что главная задача сейчас – собрать всех солдат страны-агрессора в одном месте.

Об этом сообщает издание "Сегодня". По словам чиновника, после того, как факты преступлений будут задокументированы, военные будут переведены в украинские суды, часть – в международные.

"Сейчас ключевая задача собрать их (пленных – Ред.) в одном месте, а затем будем решать, как привлечь их к нашей работе", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, замминистра внутренних дел Евгений Енин заявил, что Украина придерживается норм международного права касательно российских военнопленных. Впоследствии захваченные в плен солдаты противника будут работать на восстановление экономики нашей страны.