Пленные оккупанты будут работать на восстановление экономики Украины – МВД

Украина придерживается норм международного гуманитарного права касательно российских военнопленных, что отличает нас от страны-агрессора. Впоследствии захваченные в плен солдаты противника будут работать на восстановление экономики Украины.

Об этом во вторник, 8 марта, в эфире всеукраинского телемарафона сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин. Он подчеркнул, что такое решение не противоречит международному законодательству (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Соблюдение прав человека, как сказал Енин, наглядно показывает разницу между Украиной и РФ.

"Именно это отличает нас от российского агрессора, который стреляет по мирному населению и наносит ракетно-бомбовые удары по жилищам гражданских лиц. И я уже не говорю об обращении с нашими военнослужащими", – сказал первый заместитель главы МВД.

Видео дня

Он добавил: Украина будет использовать все возможности, предоставляемые Женевской конвенцией в отношении военнопленных.

Например, трудоспособные военнопленные из числа рядового состава (кроме работ по оборудованию и содержанию мест их расположения) могут в принудительном порядке привлекаться к выполнение работ невоенного характера, не связанных с риском для их жизни и здоровья, с учетом возраста, пола и физических качеств.

Также они могут привлекаться к опасным видам работ, в том числе к разминированию.

"Все эти люди будут работать впоследствии на восстановление экономики Украины", – резюмировал Енин.

Как писал OBOZREVATEL:

Защищать Украину от российских агрессоров выразили желание добровольцы из многих стран, в том числе из Грузии и Беларуси. Группа друзей-грузин уже находится на боевой позиции, а беларусы готовятся прибыть на украинскую территорию.

В целом заявки на поступление в Интернациональный легион теробороны уже подали около 20 тысяч иностранцев.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!