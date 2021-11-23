В Минобразования заявили, что не лишали Киву степени кандидата наук, поскольку и не присуждали ее

Народному депутату от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" не была присуждена научная степень кандидата наук. Соответственно, политика ее и не лишали.

Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины, отвечая на запрос издания "Радио Свобода". Речь идет о степени кандидата наук по госуправлению.

"По состоянию на 23.11.2021 года Киви Илье Владимировичу не присуждена научная степень кандидата наук по государственному управлению", – отметили в Минобразования.

Ранее политик утверждал, что комиссия при ведомстве приняла решение лишить его научной степени. По его словам, комиссия постановила, что у его диссертации нет плагиата, но нет и новизны.

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Кива называл такой шаг "формальным поводом власти дискредитировать его". Кроме того, политик заявлял, что будет оспаривать решение в судебном порядке.

16 ноября нардепа лишили права на наградное оружие, выданное ему в 2015 году. Соответствующий указ подписал Министр внутренних дел Денис Монастырский. Основанием назвали недостойное поведение и действия Кивы, дискредитирующие сам факт награждения от имени Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кива защитил диссертацию кандидата наук по специальности "механизмы государственного управления". Он заявил, что работал над ней в течение пяти лет. Процедура защиты превратилась в скандал. Позже стало известно, что Межрегиональная академия управления персоналом, где проходил аспирантуру Кива, задним числом опубликовала сборники научно-практических конференций с его статьями.