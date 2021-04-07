В МИД Украины сделали заявление об похищении судьи Чауса

В Министерстве иностранных дел заявили, что Украина непричастна к похищению судьи Николая Чауса.

Такое заявление сделал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время телефонного разговора с министром иностранных дел Молдовы Аурелиу Чокоем, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

Для установления всех обстоятельств и местонахождения судьи Кулеба предложил создать совместную рабочую группу.

"Министр отметил, что Украина не причастна к нынешней ситуации с Николаем Чаусом, а для установления всех его обстоятельств, в частности места пребывания бывшего судьи, предлагает Молдове создать совместную рабочую группу. Он также заверил, что для Украины Молдова была, есть и остается другом", – говорится в пресс-релизе.

Также в МИД подчеркнули, что ситуацию пытаются использовать в свою пользу силы, не заинтересованные в укреплении сотрудничества между странами.

Кроме того, стороны обсудили обострение Россией ситуации на Донбассе и наращивание войск на границе с Украиной.

Ранее в МВД Молдовы заявили о задержании первого подозреваемого в похищении судьи Чауса.

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