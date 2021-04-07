В МИД Украины сделали заявление об похищении судьи Чауса
В Министерстве иностранных дел заявили, что Украина непричастна к похищению судьи Николая Чауса.
Такое заявление сделал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время телефонного разговора с министром иностранных дел Молдовы Аурелиу Чокоем, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.
Для установления всех обстоятельств и местонахождения судьи Кулеба предложил создать совместную рабочую группу.
"Министр отметил, что Украина не причастна к нынешней ситуации с Николаем Чаусом, а для установления всех его обстоятельств, в частности места пребывания бывшего судьи, предлагает Молдове создать совместную рабочую группу. Он также заверил, что для Украины Молдова была, есть и остается другом", – говорится в пресс-релизе.
Также в МИД подчеркнули, что ситуацию пытаются использовать в свою пользу силы, не заинтересованные в укреплении сотрудничества между странами.
Кроме того, стороны обсудили обострение Россией ситуации на Донбассе и наращивание войск на границе с Украиной.
Ранее в МВД Молдовы заявили о задержании первого подозреваемого в похищении судьи Чауса.
Как сообщал OBOZREVATEL:
3 апреля стало известно о похищении Чауса в Молдове. Это произошло в центре Кишинева. 4 апреля в сети появилось фото с якобы Чаусом, которого вывезли на территорию Румынии.
Супруга судьи заявила, что ее мужа якобы похитили из-за того, что он собирался вернуться в Украину и дать важные показания. Женщина выразила уверенность в том, что дело о взятке Чауса было сфабриковано, а сама взятка – это провокация НАБУ. Кроме того, она усомнилась в том, что судью действительно вывезли в Румынию.
В августе 2016 года Чауса задержали с поличным при получении взятки в размере $150 тысяч за якобы вынесение решения в пользу торговца наркотиками.
Судья спрятал часть денег в стеклянные банки, которые закопал в огороде. Соломенский районный суд Киева принял решение об аресте квартиры и автомобиля Чауса. Однако он бежал в оккупированный Крым, а оттуда – в Молдову.