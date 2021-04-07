У МЗС України зробили заяву про викрадення судді Чауса

У Міністерстві закордонних справ заявили, що Україна не причетна до викрадення судді Миколи Чауса.

Таку заяву зробив глава МЗС України Дмитро Кулеба під час телефонної розмови з міністром закордонних справ Молдови Ауреліу Чокоєм, повідомляється на сайті зовнішньополітичного відомства.

Для встановлення всіх обставин та місця перебування судді Кулеба запропонував створити спільну робочу групу.

"Міністр зазначив, що Україна не причетна до нинішньої ситуації з Миколою Чаусом, а для встановлення всіх обставин, зокрема місця перебування колишнього судді, пропонує Молдові створити спільну робочу групу. Він також запевнив, що для України Молдова була, є і залишається другом", – ідеться в пресрелізі.

Також у МЗС наголосили, що ситуацію намагаються використати на свою користь сили, які не зацікавлені в зміцненні співпраці між країнами.

Крім того, сторони обговорили загострення Росією ситуації на Донбасі й нарощування військ на кордоні з Україною.

Раніше в МВС Молдови заявили про затримання першого підозрюваного у викраденні судді Чауса.

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