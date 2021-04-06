В МИД Украины ответили России на фейк об убитом на Донбассе ребенке
Россия использовала фейк об убитом на Донбассе ребенке, как часть своей психологической операции и пропаганды против Украины.
Об этом в Facebook написал пресс-секретарь МИД Олег Николенко. Он указал, что информация о погибшем 5-летнем мальчике оказалась фейком, что было доказано журналистами Stopfake.
"Все мы помним о вымышленном "распятого" мальчика в Славянске. Как и прошлый, нынешний вброс имеет целью разжечь вражду на оккупированных территориях и в России, исказить действительность, оправдать провокации российских группировок", – отметил он.
Николенко подчеркнул, что как только Россия обостряет ситуацию на фронте, ее пропаганда уже формирует фон для оправдания преступлений российской армии.
Украинская делегация для участия в Трехсторонний контактной группе также в соцсети сообщила о фальсификации оккупантами информации о погибшем ребенке. Отмечается, что российская сторона не предоставила никаких доказательств гибели мальчика.
"В последнее время в информационном пространстве ОРДЛО Российской Федерации активно распространяется информация о гибели 02.04.2021 пятилетнего ребенка и пожилой женщины в частном домовладении, что находится в поселке Александровское, якобы в результате детонации взрывного устройства, свергнутого беспилотным летательным аппаратом Вооруженных сил Украины. Российской стороной каких-либо доказательств о причастности к событию украинской стороны предоставлено не было", – говорится в сообщении.
Украинская делегация в ТКГ подчеркнула, что Александровское находится на значительной удаленности от линии соприкосновения, что ставит под сомнение возможность использования на таком расстоянии беспилотника.
К тому же ВСУ строго придерживаются дополнительных мер по усилению режима прекращения огня, в том числе и запрета на использование любых видов летательных аппаратов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
На сайте "народной милиции "ДНР" опубликовали фейк о наступлении Вооруженных сил Украины на Донбассе. Оккупанты заявили, что в результате взрыва якобы погиб ребенок и получила ранения женщина.
Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович потребовал назвать имя и фамилию несовершеннолетнего, который якобы "погиб из-за обстрелов ВСУ" в Александровском. Он обратил внимание, что такой информации нет.
Офицер ВСУ Анатолий Штефан заявил, что в соцсетях пропагандисты распространили фото ребенка, погибшего еще в 2014 году, выдав это за "нынешнее событие".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает правдивыми фейковые данные "Л/ДНР" о гибели пятилетнего.