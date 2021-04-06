У МЗС України відповіли Росії на фейк про вбиту на Донбасі дитину

Росія використовувала фейк про вбиту на Донбасі дитину, як частину своєї психологічної операції та пропаганди проти України.

Про це в Facebook написав прессекретар МЗС Олег Ніколенко. Він вказав, що інформація про загиблого 5-річного хлопчика виявилася фейком, що було доведено журналістами Stopfake.

"Всі ми пам'ятаємо про вигаданого "розп'ятого" хлопчика в Слов'янську. Як і минулого, нинішній вкидання має на меті розпалити ворожнечу на окупованих територіях і в Росії, спотворити дійсність, виправдати провокації російських угрупувань", – зазначив він.

Ніколенко наголосив, що як тільки Росія загострює ситуацію на фронті, її пропаганда вже формує фон для виправдання злочинів російської армії.

Українська делегація для участі в Тристоронній контактній групі також в соцмережі повідомила про фальсифікацію окупантами інформації про загиблу дитину. Відзначається, що російська сторона не надала жодних доказів загибелі хлопчика.

"Останнім часом в інформаційному просторі ОРДЛО Російської Федерації активно поширюється інформація про загибель 02.04.2021 п'ятирічної дитини і жінки похилого віку в приватному домоволодінні, що знаходиться в селищі Олександрівське, нібито в результаті детонації вибухового пристрою, поваленого безпілотним літальним апаратом Збройних сил України. Російською стороною будь-яких доказів щодо причетності до події української сторони надано не було", – йдеться в повідомленні.

Українська делегація в ТКГ підкреслила, що Олександрівське знаходиться на значній віддаленості від лінії зіткнення, що ставить під сумнів можливість використання на такій відстані безпілотника.

До того ж ЗСУ строго дотримуються додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню, в тому числі і заборони на використання будь-яких видів літальних апаратів.

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