В МИД Украины ответили на заявления РФ о "наступлении" ВСУ на Донбассе: такие инсинуации имеют одну цель

В Министерстве иностранных дел России обвинили Украину в "наступательных действиях" на Донбассе. В украинском МИДе считают, что такие инсинуации имеют только одну цель: предоставить информационное прикрытие российским войскам, которые обостряют ситуацию на Донбассе

Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил спикер МИД Олег Николенко, комментируя высказывания официального представителя МИД России Марии Захаровой. По ее словам, о "наступлении" Украины якобы свидетельствуют отчеты миссии ОБСЕ, сообщили "РИА Новости".

"Отчеты Специальной мониторинговой миссии свидетельствуют о наступательных действиях ВСУ в районе населенных пунктов Гранитное, Старомарьевка", – подчеркнула Захарова.

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В ответ Николенко отметил, что РФ взялась с новым рвением дискредитировать работу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, поскольку заявления о якобы наличии в ее отчетах утверждений о наступательных действиях ВСУ – неправда.

"О чем говорят отчеты СММ ОБСЕ, так это о системных ограничениях свободы передвижения на временно оккупированных территориях, блокировании средств связи и наблюдения, угрозах личной безопасности международных наблюдателей со стороны вооруженных формирований РФ", – подчеркнул спикер МИДа.

По его словам, ситуация приобрела беспрецедентные масштабы, поэтому глава СММ ОБСЕ в начале ноября официально обратился с призывом разблокировать работу миссии в ОРДЛО. Россия этот призыв проигнорировала, подчеркнул Николенко.

По его словам, повышение интенсивности российской дезинформации и угрозы в адрес Украины указывают на то, что в Москве продолжают руководствоваться логикой конфликта

Спикер подчеркнул, что именно поэтому глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и все министерство сейчас максимально консолидируют поддержку международных партнеров, чтобы укрепить безопасность нашего государства.

Напомним, ранее Кулеба официально заявил, что Украина не планирует наступательную военную операцию на Донбассе. Руководство государства намерено искать политико-дипломатическое разрешение конфликта. Таким образом он ответил на распространенную Россией дезинформацию с ложными обвинениями Украины в якобы подготовке к военному нападению на востоке.

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