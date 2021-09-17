В МИД Украины ответили на выпад РФ об 'агрессивной риторике': мы понимаем, с кем имеем дело

Министерство иностранных дел Украины ответило России на ее выпады о якобы "воинственной риторике" Киева. Украинские дипломаты сказали, что в вопросах с Москвой надеются как на дипломатию, так и на военных.

Об этом в комментарии для OBOZREVATEL сообщил спикер украинского МИД Олег Николенко. Он отметил, что Кремль маскируется за публичной риторикой, не выполняя свои обязательства по Донбассу.

"За ширмой шумных выпадов МИД РФ достаточно четко видна целенаправленная политика уничтожения инфраструктуры мирного процесса: саботаж воплощения Минских договоренностей и итогов саммита лидеров "нормандского формата", блокирование работы Трехсторонней контактной группы, препятствование деятельности ОБСЕ, затягивание петли на шее сотен тысяч украинцев на временно оккупированных территориях", – указал Николенко.

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Он добавил, что последние действия Москвы указывают на эскалацию конфликта с Украиной. Так, Россия организовала незаконные выборы в Госдуму РФ в Крыму и Донбассе. Также продолжаются репрессии против крымских татар.

"Ключи от мира в Украине лежат в Кремле. Но там не хватает смелой политической воли, чтобы двигаться вперед. Когда она появится, остальные вопросы превратятся в технический процесс", – пояснил Николенко.

Спикер МИД подчеркнул, что РФ может согласиться на встречу министров иностранных дел "нормандской четверки", что станет переходом к активным действиям.

"Наше государство готово к прогрессу. В то же время, мы четко понимаем с кем имеем дело. Поэтому надеемся как на дипломатию, так и на армию", – заключил Николенко.

Поясним, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвиняла Киев в агрессии. Также она рассказывала о неких "кураторах" Украины. Таким способом она оправдывала обострение на Донбассе и военную агрессию России.

"Показательно, что эскалация напряженности на Донбассе происходит на фоне абсолютно вышедшей за какие-то разумные рамки и пределы агрессивной риторики киевских официальных лиц… Подобные высказывания вообще должны пресекаться теми, кто на Западе курирует Украину, бесконечно тревожится о судьбе этой страны и призывает к возвращению жизни там в мирное русло", – говорила Захарова.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский назвал вероятной полномасштабную войну с Россией. Однако он считает, что это может стать самой большой ошибкой РФ.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал, что украинские военнослужащие готовы и способны освободить Донецк и Луганск от российских оккупантов, если будет дан соответствующий приказ. Однако это приведет к большому числу жертв среди гражданских, чего никто не хочет.