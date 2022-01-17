В СБУ отреагировали на заявление Лукашенко о Нацгвардии: это часть информационной войны

В Службе безопасности отреагировали на заявление непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что со стороны Украины якобы возникла угроза из-за сосредоточения военнослужащих. В ведомстве назвали такие заявления манипуляцией и частью информационной войны против нашего государства.

Соответствующее объяснение OBOZREVATEL предоставил пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко. Он подчеркнул, что с целью недопущения дестабилизации ситуации в государстве, в частности, в информационной сфере СБУ, Минобороны, ВСУ и другие органы принимают все необходимые меры в пределах своих полномочий.

Представитель Службы безопасности акцентировал, что "манипулятивные заявления прокремлевских политиков и представителей государств-сателлитов РФ о якобы наращивании Украиной вблизи собственной границы "националистов-радикалов", не соответствуют действительности ".

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Дихтяренко призвал украинские и международные СМИ тщательно проверять подобную информацию, чтобы не способствовать реализации вражеских специальных информационных атак.

Напомним: 17 января Лукашенко заявил, что власть озабочена обстановкой на белорусско-украинской границе. По его словам, вблизи границы с Беларусью находятся подразделения Национальной гвардии Украины, что, как заявил нелегитимный президент, "еще хуже натовских военных".

Кроме того, он подчеркнул, что украинские военнослужащие якобы сосредоточены на границе с Беларусью для того, чтобы не пускать мигрантов. Также Лукашенко рассказал, что граждане Украины сами якобы убегают из страны.

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