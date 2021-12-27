Лукашенко признали коррупционером года в мире: кто еще попал в список

Нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко получил звание "Коррупционер года-2021" по версии Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP). При этом впервые это звание было присуждено единогласно.

Как сообщается на сайте OCCRP, жюри состояло из шести журналистов и экспертов в области противодействия коррупции. На звание, которое получил Лукашенко, "претендовали" рекордные 1166 кандидатов, "номинированные" коллегами и читателями.

Как отмечает Центр, за последний год Лукашенко организовал потоки госсредств Беларуси близким его семье олигархам; направил тысячи беженцев к границе Беларуси с ЕС, чем спровоцировал миграционный кризис, распространял дезинформацию о пандемии COVID-19 и лечении этого заболевания.

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Кроме того, эксперты отметили, что по приказу Лукашенко в нарушение международных воздушных правил был перехвачен самолет Ryanair, на борту которого находился белорусский оппозиционер Роман Протасевич.

В финале скандальной премии также оказались свергнутый президент Афганистана Ашраф Гани, президент Сирии Башар Асад, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и бывший канцлер Австрии Себастьян Курц.

Как известно, "коррупционером 2020 года" стал президент Бразилии Жаир Болсонару, а 2019 года – премьер-министр Мальты Джозеф Мускат. В 2014 году лауреатом премии стал президент России Владимир Путин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лукашенко заявил, что Союзное государство Беларуси и РФ будет более продвинутым и стабильным, чем Евросоюз. Конкретных сроков создания он не назвал, отметив, что страны будут "идти шаг за шагом".