В МИД России ответили скороговоркой на обвинения Украины о срыве "нормандской встречи"

Спикера Министерства иностранных дел России Марию Захарову возмутило обвинение Украины по поводу ответственности страны-агрессора за отсутствие встреч в "нормандском формате". На конструктивную претензию она ответила скороговоркой.

Реакция на слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы появилась на официальной странице главного внешнеполитического ведомства РФ в Twitter. Напомним, наш дипломат отметил, что Россия специально ведет переговоры таким образом, чтобы встреча "нормандской четверки" постоянно откладывалась.

"Описывая поведение украинских политиков, невольно вспоминаешь другую скороговорку: "Не хочет косой косить косой, говорит, коса коса...", – попыталась Захарова переложить выдвинуть Украине беспочвенные встречные обвинения.

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