В МИД России ответили скороговоркой на обвинения Украины о срыве "нормандской встречи"

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Политика
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Спикер МИД РФ Мария Захарова

Спикера Министерства иностранных дел России Марию Захарову возмутило обвинение Украины по поводу ответственности страны-агрессора за отсутствие встреч в "нормандском формате". На конструктивную претензию она ответила скороговоркой.

Реакция на слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы появилась на официальной странице главного внешнеполитического ведомства РФ в Twitter. Напомним, наш дипломат отметил, что Россия специально ведет переговоры таким образом, чтобы встреча "нормандской четверки" постоянно откладывалась.

"Описывая поведение украинских политиков, невольно вспоминаешь другую скороговорку: "Не хочет косой косить косой, говорит, коса коса...", – попыталась Захарова переложить выдвинуть Украине беспочвенные встречные обвинения.

МИД России

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Кулеба также выразил мнение, что активное привлечение США к решению вопросов прекращения российской агрессии против Украины и освобождения Крыма и Донбасса от оккупации станет эффективным шагом.

  • Он допустил, что это возможно в рамках "нормандского формата".

  • Напомним, 12 января в Берлине состоялась встреча советников глав государств "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, Россия). Она длилась более шести часов.

  • В итоге Киев предложил Москве комплекс мер "золотой мост", который предусматривает окончание войны на Донбассе.

Россиянормандский форматМинистерство иностранных дел УкраиныДмитрий КулебаМария Захарова