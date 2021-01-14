У МЗС Росії відповіли скоромовкою на звинувачення України про зрив "нормандської зустрічі"
Речницю Міністерства закордонних справ Росії Марію Захарову обурило звинувачення України щодо відповідальності країни-агресора за відсутність зустрічей у "нормандському форматі". На конструктивну претензію вона відповіла скоромовкою.
Реакція на слова міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з'явилася на офіційній сторінці головного зовнішньополітичного відомства РФ у Twitter. Нагадаємо, наш дипломат зазначив, що Росія спеціально веде переговори так, щоб зустріч "нормандської четвірки" постійно відкладалася.
"Описуючи поведінку українських політиків, мимоволі згадуєш іншу скоромовку: "Не хоче косий косити косою, каже, коса коса...", – спробувала Захарова перекласти висунути Україні безпідставні зустрічні звинувачення.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Кулеба також висловив думку, що активне залучення США до вирішення питань припинення російської агресії проти України і звільнення Криму та Донбасу від окупації стане ефективним кроком.
Він припустив, що це можливо в межах "нормандського формату".
Нагадаємо, 12 січня в Берліні відбулася зустріч радників глав держав "нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція, Росія). Вона тривала понад шість годин.
У підсумку Київ запропонував Москві комплекс заходів "золотий міст", який передбачає закінчення війни на Донбасі.