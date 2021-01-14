У МЗС Росії відповіли скоромовкою на звинувачення України про зрив "нормандської зустрічі"

Речницю Міністерства закордонних справ Росії Марію Захарову обурило звинувачення України щодо відповідальності країни-агресора за відсутність зустрічей у "нормандському форматі". На конструктивну претензію вона відповіла скоромовкою.

Реакція на слова міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з'явилася на офіційній сторінці головного зовнішньополітичного відомства РФ у Twitter. Нагадаємо, наш дипломат зазначив, що Росія спеціально веде переговори так, щоб зустріч "нормандської четвірки" постійно відкладалася.

"Описуючи поведінку українських політиків, мимоволі згадуєш іншу скоромовку: "Не хоче косий косити косою, каже, коса коса...", – спробувала Захарова перекласти висунути Україні безпідставні зустрічні звинувачення.

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