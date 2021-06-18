В МИД озвучили главную тему переговоров Зеленского с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский намерен поднять вопрос о привлечении американской стороны к урегулированию войны на Донбассе. Он будет ключевым во время визита главы государства в США.

Об этом 17 июня в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он отметил, что обсуждаться будут и другие темы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Вовлечение США в процесс мирного урегулирования будет ключевой темой во время этого визита. Там будут и другие ключевые темы, но это будет самой важной", – сказал глава МИД.

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Напомним, что в Офисе президента Украины уже готовят визит Зеленского в США и его встречу с американским лидером Джо Байденом. Его детали обсуждались с представителями посольства Соединенных Штатов.

Напомним, что во время встречи с Путиным Байден не пригласил того в свою страну.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 июня президенты США и России встретитесь в Женеве (Швейцария). Переговоры с глазу на глаз длились дольше запланированного – около двух часов. Среди прочего они касались и Украины.

Затем оба выступили перед журналистами, однако пресс-конференции они проводили отдельно. При этом заявления Путина и Байдена отличались.