В Литве поддержали закрытие неба над Украиной: заявление парламента

Литовский парламент поддержал введение закрытого неба в Украине. Комитет по иностранным делам Сейма Литовской Республики принял во внимание просьбу президента Владимира Зеленского от 28 февраля об объявлении бесполетной зоны над нашей страной.

Об этом сообщили на сайте Сейма Литовской Республики. В опубликованном заявлении подчеркнули, что Запад должен быть готов твердо противостоять агрессии России.

"Комитет по иностранным делам Сейма Литовской Республики призывает парламенты демократических государств добиваться открытия гуманитарных коридоров на территории Украины, в частности через механизм ООН, чтобы позволить гражданским лицам безопасный выход из зон военных действий и территорий, незаконно оккупированных и контролируемых РФ, а также для объявления бесполетной зоны в небе над коридорами и над украинскими атомными электростанциями и хранилищами ядерных отходов", – сказано в заявлении.

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Отмечается, что объявление бесполетной зоны открыло бы путь для стран Запада предпринять меры, позволяющие миротворцам ООН обеспечить безопасность гуманитарных коридоров, а также атомных электростанций и хранилищ ядерных отходов Украины.

Кроме того, парламент Литвы поприветствовал жесткие санкции, введенные Евросоюзом и другими западными странами против РФ в результате ее военной агрессии против Украины, финансовую и военную поддержку, оказываемую Украине.

В Литве также осудили военную агрессию, преступления против человечности и военные преступления, совершаемые Россией, при соучастии Республики Беларусь, против суверенной Украины и ее народа.

В документе призвали государства-члены ЕС и членов их парламентов мобилизовать свою полную политическую поддержку Украины и дать возможность институтам ЕС принять меры по предоставлению Украине статуса кандидата в члены ЕС и начать переговорный процесс.

Как сообщал OBOZREVATEL:

президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем. Он призвал его помочь закрыть небо над Украиной;

украинцы запустили в соцсетях флешмоб. Они размещают фото с последствиями обстрелов Россией украинских городов и призывают Запад закрыть небо над Украиной, чтобы не дать РФ бомбить нашу страну и перебрасывать на нашу землю своих военных;