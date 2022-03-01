Зеленский призвал Шольца помочь закрыть небо над Украиной

Ольга Ганюкова
Политика
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Зеленский призвал Шольца помочь закрыть небо над Украиной
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Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем. Он призвал его помочь закрыть небо над Украиной.

Президент также отметил, что работа по принятию Украины в ЕС должна ускориться. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.

"Поговорил по телефону с канцлером Олафом Шольцем. Рассказал об обстрелах Россией жилых кварталов украинских городов во время мирных переговоров. Подчеркнул необходимость закрытия неба над Украиной", - отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, государства ЕС одно за другим закрывают небо для всех самолетов России. Так они поддерживают инициативу не допустить полетов агрессора над территорией Европейского Союза.

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Украинцы подписывают петицию к НАТО с призывом закрыть небо над Украиной. Также альянс просят ввести на территорию страны миротворцев.

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