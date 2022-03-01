Зеленский призвал Шольца помочь закрыть небо над Украиной

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Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем. Он призвал его помочь закрыть небо над Украиной.

Президент также отметил, что работа по принятию Украины в ЕС должна ускориться. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.

"Поговорил по телефону с канцлером Олафом Шольцем. Рассказал об обстрелах Россией жилых кварталов украинских городов во время мирных переговоров. Подчеркнул необходимость закрытия неба над Украиной", - отметил он.

Поговорив телефоном із канцлером @OlafScholz. Розповів про обстріли Росією житлових кварталів українських міст під час мирних перемовин. Наголосив на необхідності закриття неба над 🇺🇦. Робота щодо прийняття України до #ЄС має пришвидшитися. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 1, 2022

Как сообщал OBOZREVATEL, государства ЕС одно за другим закрывают небо для всех самолетов России. Так они поддерживают инициативу не допустить полетов агрессора над территорией Европейского Союза.

Видео дня

Украинцы подписывают петицию к НАТО с призывом закрыть небо над Украиной. Также альянс просят ввести на территорию страны миротворцев.

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