Блинкен заявил, что если 'в доме оказались русские', то сложно заставить их уйти: МИД РФ ответил

Государственный секретарь США Энтони Блинкен сказал, что "если в твоем доме русские, иногда бывает сложно заставить их уйти". В России его обвинили в ехидстве и том, что он "пошутил в типичной для себя хамской манере".

Такое заявление об уроке из истории Блинкен сделал во время брифинга 7 января, говоря о ситуации с войсками стран ОДКБ в Казахстане (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Ответ российской стороны на его слова был опубликован в официальном новостном канале МИД России в Telegram.

Во внешнеполитическом ведомстве РФ довольно грубо отреагировали на слова госсекретаря США. Там написали, что Блинкену нужно иметь ввиду следующее:

Видео дня

"Когда в твоем доме оказались американцы, бывает сложно остаться в живых, не быть ограбленным или изнасилованным", – сказано в сообщении.

В МИД РФ написали, что на это якобы указывают все 300 лет американской государственности, а не только "недавние события". Представители министерства окрестили "несчастными" те народы, которым "не повезло увидеть у себя "дома" этих незваных гостей" (речь об американцах – Ред.).

Отметим, что события с массовыми протестами в Казахстане в РФ назвали трагическими, а также отметили, что Совет Безопасности ООН уже уведомили о том, что российские и другие иностранные войска были направлены в Казахстан для "содействия в обеспечении безопасности".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент Казахстана Токаев обратился за помощью к странам ОДКБ. Это военно-политическая организация, в которую входят также Россия, Беларусь, Армения, Кыргызстан, Таджикистан. Впоследствии было принято решение отправить в Казахстан коллективные миротворческие силы ОДКБ.

Россия уже отправила в страну своих "миротворцев", среди которых есть подразделения, участвовавшие в агрессии против Украины. Сообщается, что прибыли в Казахстан и беларусские силовики.