В Кремле озвучили требования Байдену: Киев должен отказаться от идей силового решения на Донбассе

В Кремле озвучили требование по урегулированию конфликта на Донбассе. Так, Киев должен отказаться от "идеи силового решения ситуации".

Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью пропагандистскому "Первому каналу", которое приводит ТАСС. Он прокомментировал заявление американского лидера Джо Байдена о предложениях, которые он намерен озвучить во время видеконференции с Владимиром Путиным.

"Мы слышали заявление президента США о том, что он идет на эту видеоконференцию с конкретными предложениями по Украине – имеется в виду, наверное, урегулирование украинского кризиса", – сказал Песков.

Видео дня

Он отметил, что Путин "с большим интересом" выслушает предложения Байдена.

В то же время Песков добавил, что "снять напряженность можно только одним путем – это понять, как застраховаться от возможных помыслов Киева решить проблему Донбасса силовым путем".

Пресс-секретарь президента страны-агрессора заявил об "агрессивной и враждебной риторике" европейских столиц и Вашингтона. В частности, речь идет о публикации планов российского вторжения в Украину.

Напомним, что переговоры президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина состоятся вечером 7 декабря в режиме видеоконференции.

Как сообщал OBOZREVATEL, разведка США располагает данными, которые могут свидетельствовать о подготовке полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Для этого Москва может задействовать 175 тысяч военных одновременно с нескольких направлений.