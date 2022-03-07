В Китае заявили о готовности стать посредником на переговорах Украины и России

Китай готов стать посредником на переговорах между Украиной и Россией. Это первый подобный сигнал от официального Пекина с момента полномасштабного вторжения вражеской армии.

Об этом заявил глава китайского МИД Ван И, передает CNN. "Китай готов продолжать играть конструктивную роль в содействии мирным переговорам и работать с международным сообществом для проведения необходимого посредничества, когда это необходимо", – сказал дипломат.

При этом более конкретно об уровне посредничества Пекина и о вероятных последствиях участия китайской стороны Ван И не рассказал. Еще ранее он отмечал, что дружба между Китаем и РФ остается "твердой, как скала" и является крайне важной для его государства.

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Как писал OBOZREVATEL, недавно Украина обратилась к Китаю с просьбой остановить агрессию России. Диалогу могут способствовать связи, которые сложились между официальными Пекином и Москвой, отмечал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

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