Украина обратилась к Китаю с просьбой помочь остановить Путина

Украина обратилась к Китаю с просьбой остановить агрессию России. Диалогу могут способствовать связи, которые сложились между официальными Пекином и Москвой.

Об этом сказано в заявлении МИД Украины во вторник, 1 марта. Министр иностранных дел нашего государства Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор со своим китайским коллегой Ван И, в котором выступил с соответствующим призывом.

Глава МИД Китая ответил, что готов приложить все усилия, чтобы помочь остановить агрессию РФ дипломатическими методами. Отметим, китайская сторона позже уточнила, что инициатором телефонного разговора выступил официальный Киев.

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Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Китай ответил на угрозы Путина ядерными ударами. После распоряжения Кремля о переводе Стратегических сил сдерживания ВС РФ в режим повышенной боевой готовности официальный Пекин выступил с призывом к сдержанности и прекращению дальнейшей эскалации ситуации.

В свою очередь в США пообещали ответить на ядерные угрозы Путина "сильнейшим образом" и пообещали защитить и себя, и союзников.

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