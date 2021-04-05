В Кабмине сообщили, когда намерены изменить Конституцию Украины

В 2021 году Верховная Рада примет изменения в Конституцию Украины в части децентрализации власти.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" сказал министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов. Он сообщил, что входит в специальную рабочую группу при Офисе президента, которая трудится над этой реформой.

"Поэтому в этом году такие изменения тоже запланированы. Наш план – принять все в этом году: два закона и изменения в Конституцию. После этого уже можно будет говорить о принятии закона "О префектах" и о обсуждении необходимости закона "О столице", – отметил министр.

Чернышов добавил, что для реформы децентрализации нужно принять законопроекты "О местных государственных администрациях" и "О местном самоуправлении".

"Это должно быть в ближайшее время. С нашей стороны законопроекты разработаны, обсуждены, прошли соответствующие консультации и слушания с органами местного самоуправления, профильными ассоциациями. В этом году все эти вопросы должны закрыть", – акцентировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве прошел съезд партии "Слуга народа" с участием президента Владимира Зеленского, который рассказал о необходимости реформы децентрализации.