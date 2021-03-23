В Кабмине оценили перспективы вхождения Украины в "шенген"

Актуальным вопросом для Украины сейчас является перспектива ее вступления в Европейский Союз. Однако о вхождении в Шенгенскую зону пока речь не идет.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина во время онлайн-брифинга, который транслировался на ее официальной странице в Facebook. По словам чиновницы, это задание еще не стоит на повестке дня (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы можем говорить о чем-либо, но в первую очередь мы говорим о присоединении Украины к Европейскому Союзу… Думаю, что сегодня этот вопрос не стоит на повестке дня", – сказала она, отвечая на вопрос, можно ли уже задумываться о присоединении нашего государства к "шенгену".

Стефанишина добавила, что на нынешнем этапе украинцы и так получили серьезные преимущества в виде безвизового режима.

Вместе с тем она признала, что пока на его действие влияет всемирная пандемия коронавируса.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина стремится стать членом ЕС через 5-10 лет. Глава правительства выразил уверенность в том, что реализация этой цели будет зависеть непосредственно и от стран-членов этого объединения. Аналогично ситуация обстоит и со вступлением Украины в НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее первый президент государства, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что для того, чтобы окончательно оторваться от России, Украине нужно реально стать членом ЕС и Североатлантического альянса.