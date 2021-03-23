У Кабміні оцінили перспективи входження України в "шенген"

Актуальним питанням для України зараз є перспектива її вступу в Європейський союз. Однак про входження в Шенгенську зону поки не йдеться.

Про це заявила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина під час онлайн-брифінгу, який транслювався на її офіційній сторінці у Facebook. За словами урядовиці, це завдання ще не стоїть на порядку денному (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ми можемо говорити про щось, але в першу чергу ми говоримо про приєднання України до Європейського союзу... Думаю, що сьогодні це питання не на порядку денному", – сказала вона, відповідаючи на питання, чи можна вже замислюватися про приєднання нашої держави до "шенгену".

Стефанішина додала, що на нинішньому етапі українці й так отримали серйозні переваги у вигляді безвізового режиму.

Водночас, вона визнала, що поки на його дію впливає всесвітня пандемія коронавірусу.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна прагне стати членом ЄС через 5-10 років. Очільник уряду висловив упевненість в тому, що реалізація цієї мети буде залежати безпосередньо і від країн-членів цього об'єднання. Аналогічною є ситуація і зі вступом України в НАТО.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше перший президент держави, очільник української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що для того, щоб остаточно відірватися від Росії, Україні потрібно реально стати членом ЄС і Північноатлантичного альянсу.