Шмыгаль – о сроках вступления в ЕС: мы приближаемся к Европе шаг за шагом

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина стремится стать членом Европейского Союза через 5-10 лет, и отметил, что это зависит и от стран – членов ЕС. То же, по его словам, касается и членства в Североатлантическом альянсе – НАТО.

Об этом он сказал в интервью немецкой газете Handelsblatt от 21 марта. Его текст опубликовали на сайте Кабинета министров Украины.

"Украина готова стать членом ЕС – мы к этому стремимся как можно быстрее. Многие украинцы отдали свою жизнь в войне с Россией за эту идею", – подчеркнул глава правительства.

Шмыгаль отметил, что сейчас самым важным для Украины для вступления в ЕС является проведение реформ. Они должны в побороть коррупцию в стране и вывести систему правосудия на европейский уровень.

"Мы интенсивно над этим работаем. Мы также проводим переговоры с Брюсселем по Соглашению об Общем авиационном пространстве и общих стандартах энергетического рынка. Прежде всего, это касается интеграции Объединенной энергетической системы Украины в общеевропейскую энергосистему ENTSO-E. Мы приближаемся к Европе шаг за шагом", – сказал Шмыгаль.

Украинский премьер выделил две преграды на пути нашего государства к ЕС. Первая из них заключается в том, что Украина все еще работает над переходом к европейским стандартам. Вторая причина того, почему мы еще не в ЕС, по его мнению в том, что некоторые страны-члены скептично относятся к расширению объединения.

Шмыгаль высказался и о так называемом евроскептицизма, который распространяется в том числе в Польше и Венгрии. По его словам, сейчас большинство украинцев восхищаются Европой и считают себя европейцами. "Это является моим ключевым месседжем", – сказал премьер.

Как сообщал OBOZREVATEL, более половины украинский поддерживают вступление страны в НАТО (57%, еще больше – в Европейский Союз (69%). Об этом свидетельствуют результаты репрезентативного опроса населения, проведенного социологической компанией Liberty Report.