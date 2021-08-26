В избирательную гонку за кресло мэра Харькова вступают две женщины: что о них известно

В выборах мэра Харькова будут принимать участие Юлия Светличная и Алина Мустафаева. Они назначены на 31 октября.

До официального старта избирательной кампании в Харькове остается всего лишь две недели. В то же время уже вырисовывается обойма не только кандидатов, но и кандидаток.

Как иронично отметил политолог Дмитрий Марунич, "от команды "блондинок" – пассия Игоря Райнина Юлия Светличная, от "брюнеток" – бывшая руководительница службы "женщин с низкой социальной ответственностью" Алина Мустафаева".

Впрочем, за обеими женщинами стоят вполне мужские интересы и группы влияния. Директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко вообще предполагает, что Юлия Светличная не хочет идти на выборы, однако ее продвигают в своих политических интересах Игорь Райнин и команда Михаила Добкина:

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"Ходят слухи о возможном участии в выборах мэра Харькова Юлии Светличной, бывшей главы Харьковской облгосадминистрации. Выглядит это очень странно. Она лишь недавно – в начале июня – родила ребенка. То есть ее ребенку еще нет и трех месяцев. Одно дело быть кормящей мамой и одновременно депутатом парламента – такие прецеденты известны, и можно варьировать графиком депутатской работы, и при необходимости пропускать те или иные заседания. А вот как совмещать заботу о младенце и интенсивную избирательную кампанию? Я уж не говорю о совмещении с работой мэра. Это пока вопросы без ответа.

Мне кажется, что Юлию Светличную уговаривают включиться в избирательную кампанию для определенных целей. На данный момент, судя по опросам общественного мнения, у нее нет особых шансов выйти во второй тур выборов, соответственно, нет шансов и на победу. Она заметно отстает и от Добкина, а еще более существенно от Терехова. Формально ее могут убеждать принять участие в выборах, чтобы напомнить о себе, включиться в политические и бизнесовые торги по Харькову. Ну так у нее уже есть небольшая фракция в горсовете. Теоретически, заняв третье или четвертое место в первом туре выборов, можно торговаться с участниками второго тура. А если результат выборов окажется откровенно слабым, то можно и занизить (если не девальвировать) свой политический статус даже в родном городе. Также есть риск войти в конфликты с влиятельными местными кланами, чего она ранее избегала.

Второе возможное объяснение – Ю.Светличной пытаются продвигать в чужих интересах, ее втягивают в не свою игру. Это может делать и ее бывший патрон – Игорь Райнин, возглавлявший Администрацию президента, а теперь начальник местной ОПЗЖ (очень интересная эволюция, не правда ли?). Не исключен интерес к этому и команды Добкина (в надежде, что это поможет отобрать хотя бы часть голосов у Терехова). А может быть есть кто-то еще, кто хочет вмешаться в выборы мэра Харькова, используя Юлию Светличную как инструмент своих интересов. Но нужно ли это самой Ю.Светличной?"

Между тем, руководитель центра "Третий сектор" Андрей Золотарев назвал Юлию Светличную откровенно слабым кандидатом на пост мэра, поскольку ее реноме успешного губернатора развалилось сразу после ухода из власти Игоря Райнина. По мнению политолога, Айна Тымчук на посту главы Харьковской ОГА добилась намного большего – по крайней мере, закончила начатые проекты, хотя и не пиарилась на этом:

"Звездный час Светличной пришелся на период ее губернаторства в области, когда Игорь Райнин раскручивал ее в качестве нового женского лица в украинской политике. Делали это масштабно и шумно, не без успеха.

К той же Тымчук много вопросов по поводу ее эффективности на посту губернатора, но по крайней мере при ней область и Харьков не пасли задних, завершили начатые проекты. Дороги в области стали делать, чего во времена Светличной, увы, не наблюдалось. Да и само понятие "эффективности" имеет весьма условный характер.

Есть мифологемы и есть реальность. При реноме успешного губернатора у Юлии Александровны за период работы во главе области хватает фактов, не вписывающихся в эту картинку. После взрывов на военных складах в Бакалее, государство выделило 200 млн. гривен на постройку инфраструктуры и ремонт жилых домов. И как говорят злые языки половину из этой суммы просто разворовали, а люди ютились у родственников. Понятно пока были крепкие тылы, пока Райнин занимал пост главы АП, можно было не заморачиваться такими мелочами. Однако уже на городских выборах прошлого года Блок Светличной взял 6% - что и дает представление о ее реальном рейтинге в Харькове, без подпорки админресурса".

Может ослабить позиции Юлии Светличной также участие в выборах Алины Мустафаевой. Хотя по мнению политолога Дмитрия Марунича, скандальная Мустафаева – не конкурент для Светличной. Тем более, что шансы Мустафаевой быть выдвинутой от партии "Слуга народа" равны нулю:

"Мустафаева не менее активно борется за электорат соперницы, но, похоже, пока не особо результативно. Хотя она является депутатом горсовета от "Слуги народа", шансы на выдвижение от партии равны нулю. Не берут. Слишком явно Мустафаева подыгрывает Добкину. Партия власти не одобряет такой скандальности, а без партийной поддержки – состязаться со Светличной ей будет тяжело. Более расчетливая и предусмотрительная Светличная (или тут более уместно говорить про Райнина) все еще определяется, с кем и против кого она будет дружить".

В любом случае, скоро харьковчан ждут политически зрелищные "женские бои без правил", поскольку и Светличная, и Мустафаева претендуют на один и тот же электорат.