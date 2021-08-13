В худого коня корм. Зачем Лавров приехал в оккупированный Крым
В четверг, 12 августа, министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл во временно оккупированный Крым, где провёл встречу с участниками арт-кластера "Таврида". Не иначе, как российский дипломат живёт по заветам Бориса Ельцина, который говорил: "Проснулся утром – подумай, что ты сделал для Украины?" Все мысли у Лаврова об одном – об Украине.
Крымский полуостров встретил главу российского внешнеполитического ведомства крайне негостеприимно. В Крыму подтопило трассу "Таврида", на которую из широких штанин российских налогоплательщиков достали, по разным оценкам, порядка 2,2 млрд евро. Кроме того, синоптики предупредили о "библейском потопе" — в регионе выпадет до пяти месячных норм осадков за день. Для сравнения, во время потопа в июне, когда Аксёнову пришлось плавать на лодке по затопленным улицам в сопровождении трёх пловцов — то ли охранников, то ли сотрудников МЧС, выпало в 1,7 раза меньше осадков, чем сейчас ожидается. Кроме того, синоптики предупредили о формировании смерчей над морем, объявлено штормовое предупреждение из-за прогноза об ухудшении погодных условий на востоке полуострова.
Тем временем Сергей Викторович прибыл во временно оккупированный Крым не для того, чтобы помочь крымчанам, многие из которых уже сейчас сидят в затопленных домах, без электричества, воды и газа. Министр иностранных дел России приехал, чтобы рассказать жителям полуострова, уставшим от заявлений в духе медведевского "просто денег сейчас нет <...> вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья!", о... "неонацистских, расистских настроениях современной украинской власти".
"Через неделю состоится очередной шабаш, „Крымская платформа“, на которой Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти", — в частности, заявил Лавров, выступая на "Тавриде".
Речь идёт о том, что 23 августа в Киеве состоится учредительный саммит "Крымской платформы" — переговорной площадки для координации действий Украины и международных партнёров по защите прав крымчан и деоккупации аннексированного полуострова. Ожидается, что она будет представлена в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, общее количество участников учредительного саммита возросло до 38-ми.
В России напуганы успехом дипломатической инициативы Украины, которая получила столь широкую поддержку на международной арене. Агрессор давно превратился в изгоя, которого не поддерживает даже Лукашенко, целиком и полностью находящийся в орбите российского влияния.
"Когда Белоруссия (Беларусь — прим. авт.) Крым признает? Я отвечаю публично: когда последний олигарх в России признает Крым и начнёт поставлять туда продукты. За мной дело не заржавеет", — сказал Александр Григорьевич 9 августа во время большой пресс-конференции. Он подчеркнул, что пойдёт на этот шаг, хотя его "многое связывает". "Помните про Будапештскую декларацию? Мы её подписывали — Назарбаев, Ельцин, Лукашенко, Клинтон, по-моему, Тони Блэр, кажется, от Великобритании был, кто-то ещё. Мы подписали, почитайте её. Моя подпись там стоит, но я и через это переступлю. Украина, видите, что творит? У меня руки развязаны. И Крым, и все остальное", — добавил Лукашенко с полным осознанием того, что российские олигархи никогда этого не сделают, чтобы не подставляться под западные санкции. Александр Григорьевич понимает, что вслед за признанием Крыма "российским", аннексирована будет и сама Беларусь.
В ответ в российском парламенте заявили, что Лукашенко не сможет "усидеть на двух стульях". "Президент Белоруссии уже нелегитимен в глазах западного сообщества — он таким заявлением надеется убрать этот барьер? Усидеть на двух стульях не получится, а вот оскорбить россиян уже получилось", — по Фрейду прокомментировал заявление депутат Руслан Бальбек. Забавно, но Александр Григорьевич даст фору в искусстве лавирования между стульями Руслану Исмаиловичу, который, если верить Википедии, в 2010–2013 годах являлся помощником депутата Верховной Рады Украины от "Партии регионов" Дмитрия Шенцева. В частности, 19 июля в интервью Deutsche Welle глава представительства Евросоюза в Беларуси Дирк Шубель заявил, что санкции в отношении Минска обратимы при условии демократических перемен. Так что у Лукашенко по-прежнему два стула, в отличие от некогда помощника украинского депутата, у которого он один и шатается.
В МИД России поспешили припомнить Лукашенко договор о Союзном государстве, который был подписан 22 года назад и с тех пор успел порасти мхом. "У нас есть договор о Союзном государстве с Белоруссией, с 1999 года он действует. В соответствии с этим договором территорией Союзного государства является территория Республики Беларусь и России в соответствии с их законодательством. По нашему законодательству, Республика Крым — это территория Российской Федерации и входит в Союзное государство вместе с нашими белорусскими друзьями", — заявил всё тот же министр иностранных дел России.
Но вернёмся к визиту Сергея Викторовича во временно оккупированный Крым. Своим приездом он несколько отвлёк Аксёнова от грустных мыслей по поводу грядущей отставки и ссылки в Сибирь. Злые языки прочат Сергею Викторовичу (не)почётную должность полномочного представителя президента России в неприветливом Сибирском федеральном округе.
"„Крымская платформа“ вся рассчитана на то, что мы сами себя утопим. Они все понимают, что никаких планов и возможностей вернуть Крым военным путём нет, это невозможно ни для кого, ни для одной страны мира. Мы навсегда вернулись на свою историческую родину", — заявил Аксёнов на прямой линии. Судя по лексике, Аксёнов серьёзно обеспокоен надвигающемся на временно оккупированный Крым "библейским потопом", который грозит вконец "утопить" его политическую карьеру.
Так называемый вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов пошёл ещё дальше и заявил, что учредительный саммит "Крымская платформа" может обернуться для его участников "рядом болезненных последствий". "Государствам-участникам саммита нужно чётко донести, что они, посягая на нашу страну, могут попасть в число недружественных нам стран", — сказал он.
Напомним, российские власти в мае 2021 года на скорую руку состряпали список недружественных стран, включив в него всего два государства: США и Чехию. При его подготовке в России было столько разговоров, что в список попадёт весь мир, за исключением Северной Кореи, Венесуэлы и десятка подобных стран, но, в итоге, инициатива тихо умерла в мидовских кабинетах. Теперь Георгию Львовичу ничего не остаётся, как вхолостую грозить первым лицам четырёх десятков государств, которые примут участие в учредительном саммите "Крымской платформе", арестами активов и запретом на въезд на территорию России.
Во время выступления на "Тавриде" министр иностранных дел России Сергей Лавров много говорил, но ничего нового для украинцев. Прозвучали набившие оскомину нарративы о "кровавом вооружённом государственном перевороте", "отмене законов, обеспечивающих права русского языка", "незаконных, односторонних, нелегитимных санкциях из-за того, что крымчане проголосовали за возвращение в Россию" и прочее.
Не сомневаемся, что с приближением саммита риторика будет всё агрессивнее. Но усилия страны-изгоя напрасны, ведь не зря в народе говорят: "В худого коня корм тратить, что в худую кадушку воду лить".
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