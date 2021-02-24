В Харькове 'ЕС' заблокировала трибуну горсовета и призвала снять с рассмотрения возвращение проспекта Жукова

Депутаты фракции "Европейская солидарность" заблокировали трибуну Харьковского городского совета с требованием исключить из повестки дня заседания сессии очередную попытку возвращения проспекта Петра Григоренко имени кровавого маршала Жукова.

Об этом сообщает в Facebook председатель фракции Олег Абрамичев. По его убеждению, попытки мэрии являются противозаконными.

"Позиция нашей партии является категорической, ведь вопрос декоммунизации – это не формальная процедура, это – публичное отношение украинского народа к советскому диктаторскому режиму. Попытки мэрии снова, уже в третий раз, вернуть проспекта имя кровавого маршала является полностью противозаконными, ведь согласно действующему законодательству ни один объект топонимики в Украине не может быть назван в честь человека, который занимал руководящие должности в высших органах власти и управления тогдашней Сталинской республики", – подчеркнул Абрамичев.

"Мы подчеркиваем, что Харьковский горсовет должен выполнять программу декоммунизации, а не заниматься популяризацией лидеров советской диктатуры, которые разрушали и уничтожали украинский и Украины. Именно поэтому, мы как европейское демократическое государство выступаем против любых мер возвращения имен тех, кто был пособием тоталитарного советского режима", – отмечает депутат.

"Европейская солидарность" требует снять с повестки дня заседания III сессии Харьковского городского совета вопрос переименования проспекта Петра Григоренко на имя кровавого маршала Жукова и в дальнейшем не продвигать противозаконные инициативы, которые распространяют раскольнические настроения в обществе и угрожают независимости, суверенитета, территориальной целостности и национальной безопасности Украины", – заявил руководитель фракции.