В "Голосе" призвали начать судебные процессы над теми, кто финансирует терроризм в Украине

Мария Шевчук
Мария Шевчук
Политика
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СНБО ввел санкции против депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука

После введенных санкций против депутата ВР от ОПЗЖ Виктора Медведчука, должны начаться судебные процессы над людьми, которые виновны в финансировании терроризма или работе на врага.

Об этом говорится в обращении партии "Голос", обнародованном на официальном сайте политсилы. OBOZREVATEL приводит полный текст заявления.

"Позиция "Голоса" по санкциям в отношении людей, которые за деньги агрессора работают против Украины очень проста: сначала террориста разоружают, а потом судят.

Поэтому мы поддерживаем санкции, но настаиваем, что после санкций должны быть еще судебные процессы над людьми, которые виновны в финансировании терроризма или работе на врага.

Почему нужны решения украинских судов? Потому что они ставят точку в этих вопросах. Мы уже говорили, что за 6 лет есть уже более 80 судебных дел о финансировании терроризма. И если господин Козак или Медведчук или еще кто-то из 5 колонны имеют такой грешок, они должны отвечать перед законом.

Иначе есть риск, что они пойдут в международные суды, обжалуют законность действий украинской власти и через несколько лет Украину заставят заплатить компенсации за годы простоя или телеканалов или нефтепровода".

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам главы СНБО Алексея Данилова, причиной введения санкций против Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко стала поставка нефтепродуктов из России на территорию оккупированного Донбасса.

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