В 'Голосе' предупредили о возможных фальсификациях выборов в Винницкой области

В партии "Голос" заявили о возможных фальсификациях выборов в Винницкой области. В политсиле потребовали заменить ангажированного представителя "Голоса" в составе территориальной избирательной комиссии Липовца, но ЦИК на заседании 30 сентября не поддержал решение партии.

Об этом в комментарии телеканала "Прямой" рассказала народный депутат и глава партии "Голос" Кира Рудык.

"Когда у нас возникают какие-либо сомнения, даже самые маленькие, относительно возможной заангажированности того или иного представителя партии „Голос", кого-либо на местах, как члена территориальной избирательной комиссии, так и члена окружной избирательной комиссии, кого угодно, мы всегда меняем этих людей для того, чтобы обеспечить честное волеизъявление наших граждан", – пояснила Рудык.

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Политик рассказала, что партийцы усомнились в честности своего представителя в теризбиркоме.

"К сожалению, за последнюю неделю мы увидели, что представитель территориальной избирательной комиссии, работавший от нашего имени… мы увидели сомнения в его незаангажированности. И потому принял решение политический совет партии для того, чтобы его сменить", – объясняет Рудык.

Лидер "Голоса" заявила, что представители этой политсилы будут делать все от них зависящее для недопущения повторения громких фальсификаций в довыборах в Верховную Раду по 87 округу.

"Я хочу здесь напомнить выборы в 87-м округе, которые проходили в Ивано-Франковской области, где происходили все способы фальсификаций, о которых мы слышали только со времен Януковича. Это тот способ, которым сейчас власть борется за то, чтобы получить больше власти .Мы будем просто применять свои возможности как народные депутаты для того, чтобы наблюдать за выборами и предотвращать или определять, если будут какие-либо правонарушения", – говорит Рудик.

Как рассказала глава партии "Голос", из-за "ковидных" ограничений решение партии относительно кадровых изменений не внесли вовремя в реестр.

"Мы будем все равно требовать, чтобы эти изменения произошли. Потому что член территориальной избирательной комиссии работает не только во время выборов, но и после них. Мы считаем, что критически необходимо, чтобы люди, работающие в этих комиссиях, работали честно и незаангажированно", – говорит глава партии "Голос".

Рудык убеждена – в Центризбиркоме не учитывают те "ковидные" ограничения, которые есть у каждой организации, у каждого государственного органа, с которым они сталкиваются.

"Мы как партия считаем, что невыполнение нашего решения – это вмешательство в нашу работу. Мы будем сейчас подавать апелляцию в Центральную избирательную комиссию для того, чтобы эти изменения в конце концов произошли. Наша репутация для нас принципиально важна. Мы хотим, чтобы те люди , работающие от имени партии „Голос", работали честно, эффективно и незаангажированно", – отмечает Кира Рудык.

Она подчеркнула, что ЦИК не поддержал попытку партии сменить члена территориального избиркома, что позволило бы избежать возможных фальсификаций.

"К большому сожалению, мы видим такие действия не только в работе ЦИК, но и у других государственных органов, которые сейчас контролирует существующая власть. Она пытается сделать все для того, чтобы органы работали достаточно заангажированно, для того чтобы независимость таких органов, как и Национальное агентство по предотвращению коррупции, и Государственное бюро расследований, и многие другие органы, они, скажем, работали контролируемо", – считает Рудык.

Она рассказала о странной реакции ЦИК на обращение представителей "Голоса".

"Поэтому сегодня для нас было совершенно удивительно то, что ЦИК на попытку политической партии обеспечить прозрачность избирательного процесса ответила „нет". Те аргументы, которые они применяли — неприспособленность процесса к "ковидным" ограничениям… Но, простите, у нас уже год существуют, как минимум, "ковидные" ограничения, и процессы должны быть к ним, конечно, адаптированы", — добавила Рудык.

Относительно перспективы замены члена ТИК, Рудик отметила, что, вероятно, этого не успеют сделать.

"Но результатом апелляции должна быть замена члена ТИК от партии "Голос" как можно быстрее, а также, если будет большое количество жалоб на проведение выборов в Липовце, то такое решение ЦИК и апелляции от партии могут быть вместе с другими пакетами причиной признания результатов выборов недействительными …Если таких нарушений будет достаточно, то выборы могут признать недействительными. Мы будем, конечно, наблюдать за тем, как проходят выборы в Липовце, мы будем предотвращать нарушения, если таковые будут, и бороться за то, чтобы волеизъявление людей было честным и прозрачным", – подчеркнула Рудык.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Кира Рудык рассказала о видении партии "Голос" в решении проблемы катастрофической трудовой миграции.