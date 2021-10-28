'Голос' знает, как решить проблему катастрофической трудовой миграции – Кира Рудык

Трудовая миграция украинцев – это важная проблема, которую не решить без системного подхода. Вернуть домой всех заробитчан можно только тогда, когда будет расти уровень жизни в Украине. Власть же движется хаотично и в совершенно другом направлении.

Такое мнение высказала глава партии "Голос", народный депутат Кира Рудык. По ее словам, подобная безответственная политика приведет только к росту трудовой миграции и теневого бизнеса.

"Власти декларируют, что борются с олигархами. Так много сломанных копий было вокруг законопроекта №5599, так сильно пытались его принять. Но когда мы спросили министра финансов, сколько денег ожидает государственный бюджет на 2022 год от принятия этого так называемого "антиолигархического" закона?" Они честно сказали: "ничего не ожидаем".

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Параллельно хотят принять так называемый "ресурсный" законопроект №5600. Пытаются сказать, что этот тоже "антиолигархический", но на самом деле от этого "ресурсного" законопроекта по малому и среднему бизнесу взыщут 30 млрд грн в бюджет 2022 года", — подчеркнула Кира Рудык.

Люди уезжают из страны, потому что есть более успешные соседи, напомнила депутат. Есть Польша, которая предлагает прекрасные условия, а в Украине вместо того, чтобы обеспечивать рост экономики и снижать налоги, только повышают их. Это приведет к тому, что люди еще активнее и массовее будут ехать или уйдут в тень, уверена Рудык. И тогда не будет и этих 30 млрд грн налогов, потому что люди просто не будут их платить.

"Государство должно выступить с последовательной и системной программой поддержки экономики, не усугублять уже созданные коронавирусом вызовы, а также понимать, что без поддержки людей дела экономическое развитие будет заблокировано".

План поддержки бизнеса предусматривает, на мой взгляд, несколько обязательных шагов. Я зарегистрировала законопроект, перенаправляющий 10 млрд гривен для поддержки бизнесов. Этого хватит, чтобы предоставить финансирование тем, чье дело может не пережить локдаун", - отметила Кира Рудык.

Законопроект "Голоса" №5132, который зарегистрировали еще весной, предусматривает продление моратория на проверки предпринимателей. Ведь проверки — элемент давления на бизнес, не приносящий дополнительных средств в бюджет, подчеркнула лидер партии.

Также необходимо освобождение от ЕСВ предприятий и предпринимателей, вынужденных ограничить свою работу во время локдаунов. И во избежание какой-либо дискриминации эта норма должна распространяться на всех, кого касаются правительственные ограничения.