В Германии "зеленые" могут выдвинуть на пост вице-канцлера Габека, выступавшего за оружие для Украины – СМИ

В Германии партия "Союз 90/Зеленые" хочет выдвинуть на пост вице-канцлера своего солидера Роберта Габека в новый парламент, который выступал за оборонительное оружие для Украины. Однако на пост канцлера от политической силы баллотировалась депутат Анналена Бербок.

Об этом сообщает местное F.A.Z. со ссылкой на свои источники. Журналисты издания пояснили, что баланс между лидерами партии сместился в пользу Габека после неутешительного результата на выборах.

Отмечается, что весной партия "Союз 90/Зеленые" лидировала в социальных опросах и претендовала на пост канцлера. Однако по результатам голосования политическая сила оказалась на третьем месте, получив поддержку 14,8% избирателей. В партии после многочисленных ошибок ответственность за это возложили на Бербок. Об этом, по словам источников, солидеры "зеленых" договорились задолго до голосования.

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Напомним, что в Германии в воскресенье, 26 сентября, прошли парламентские выборы. Согласно результатам голосования, на выборах в ФРГ побеждает социал-демократическая партия (СДПГ).

Известно, что СДПГ набрала 25,7% голосов, ее лидером является Олаф Шольц. Блок Ангелы Меркель, которая занимала должность федерального канцлера 16 лет, ХДС/ХСС на выборах в 2021 году набрал худший результат в истории – 24,1%. Следующим с 14,8% голосов избирателей идет "Союз 90/ Зелёные". Свободная демократическая партия набрала 11,5%, "Альтернатива для Германии" – 10,3%, партия "Левые" – 4,9% голосов.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в новый парламент Германии войдет 44-летняя женщина-трансгендер Тесса Гансерер. Она представляет партию "Союз 90/Зеленые".