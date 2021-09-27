В парламент Германии войдет женщина-трансгендер: политик рассказала, какими проблемами будет заниматься

В новый парламент Германии войдет 44-летняя женщина-трансгендер Тесса Гансерер. Она представляет партию "Союз 90/Зеленые".

Согласно результатам голосования, ее политическая сила набрала 22,6% в своем избирательном округе в Баварии, сообщает Stern. Она в любом случае попадет в Будестаг по партийным спискам или получит прямой мандат (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Гансерер является членом регионального парламента в Баварии с 2013 года. В 2018 году она прошла туда во второй раз под именем Маркус Гансерер, а в 2019 году назвала себя трансгендером по имени Тесса. Политик планирует выступать за защиту климата и прав сексуальных меньшинств.

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Напомним, что в Германии в воскресенье, 26 сентября, прошли парламентские выборы. По предварительным данным, на выборах в ФРГ побеждает социал-демократическая партия (СДПГ). Она набрала 25,7% голосов, лидером политической силы является Олаф Шольц.

Блок Ангелы Меркель, которая занимала должность федерального канцлера 16 лет, ХДС/ХСС (лидер Армин Лашет) на выборах в 2021 году набрал худший результат в истории – 24,1%.

Следующим с 14,8% голосов избирателей идет "Союз 90/ Зелёные". Свободная демократическая партия набрала 11,5%, "Альтернатива для Германии" – 10,3%, партия "Левые" – 4,9% голосов.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Меркель назвала имя человека, которого хотела бы видеть своим преемником. Это Армин Лашет от ХДС/ХСС. Она также раскритиковала представителей Левой партии.