На выборах в Германии победили социал-демократы, партия Меркель получила худший результат в истории. Все подробности

В Германии в воскресенье, 26 сентября, прошли парламентские выборы. Граждане выбирали партию, которая представила кандидата на пост главы Бундестага. По предварительным данным, на выборах в ФРГ побеждает социал-демократическая партия (СДПГ).

Центральная избирательная комиссия уже подсчитала данные во всех округах, но официально не объявила результат. Известно, что СДПГ набрала 25,7% голосов, ее лидером является Олаф Шольц.

Блок Ангелы Меркель, которая занимала должность федерального канцлера 16 лет, ХДС/ХСС (лидер Армин Лашет) на выборах в 2021 году набрал худший результат в истории – 24,1%. Однако после четырех сроков подряд она не баллотировалась и не претендует на пост. Меркель покинет кресло, когда новый парламент выберет следующего главу правительства.

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Следующим с 14,8% голосов избирателей идет "Союз 90/ Зелёные". Свободная демократическая партия набрала 11,5%, "Альтернатива для Германии" – 10,3%, партия "Левые" – 4,9% голосов.

Парламент в Германии формируется по смешанной системе. Половина мест отведена для кандидатов, избранных по мажоритарной системе в 299 одномандатных округах. Вторую половину делят между кандидатами, которые прошли в парламент по партийным спискам. Количество мест зависит от того, сколько голосов отдали партии. Всего в этом году в выборах приняли участие 47 политических партий.

На выборах 26 сентября в ФРГ избрали депутатов 20-го Бундестага. Нового канцлера изберут через несколько недель, затем он сформирует правительство. Стоит отметить, что в ходе голосования партии не набрали более 50% голосов. В связи с этим они будут договариваться о создании коалиций.

Отметим, что на выборах в 2021 году в Германии рекордное количество избирателей проголосовали по почте. Таких было около 40%. Это связывают с пандемией коронавируса.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что отношения Украины и Германии не должны существенно измениться после появления нового канцлера, который заменит на этом посту Ангелу Меркель. Хотя украинская сторона рассчитывает на формирование благоприятной коалиции в немецком Бундестаге.

По его словам, еще до этих парламентских выборов в ФРГ Украина проводила системную работу со всеми ее политическими силами. Поэтому сейчас надежды возлагают на создание в немецком правительстве коалиции, которая будет благоприятной для развития двух государств.

Кулеба признал, что имя нового немецкого канцлера важно, однако Украину больше всего интересует именно то, какой будет коалиция в Бундестаге.

"Пока еще ничего не ясно, ведь коалиция может быть неожиданной. Однако с тех комбинаций, которые я сейчас вижу, она будет благоприятной для развития украинского-немецких отношений", – подытожил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Меркель назвала имя человека, которого хотела бы видеть своим преемником. Это Армин Лашет от ХДС/ХСС. Она также раскритиковала представителей Левой партии.