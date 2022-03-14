В Германии заявили об ошибке Запада в отношении Украины: обещали защиту от РФ, но не хотели видеть как партнера НАТО

Западные демократические страны сделали много ошибок и вели себя непоследовательно по отношению к Украине на фоне предупреждений об угрозе российского вторжения. Главной ошибкой стало то, что стране не предоставили членство в НАТО.

Такое мнение выразил министр экономики Германии Роберт Хабек в интервью изданию Frankfurter Allgemeine. Он подчеркнул, что не мог предвидеть приближения настоящей войны, которую РФ развязала против украинского государства.

"Когда был в Украине в мае прошлого года, только недавно произошло массовое развертывание российской армии. В разговорах, которые вел с президентом, министром иностранных дел и другими политиками, все они выражали острую озабоченность безопасностью страны. Но в то время я имел в виду войну на Донбассе, которая шла годами. И представить себе не мог, что будет такое вторжение, какого у нас в Европе не было уже 80 лет. Не думаю, что кто-то мог такое представить", – поделился немецкий политик.

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Он отметил: если оглянуться сейчас назад, есть много моментов, которые теоретически можно было "переиграть" по-другому. Каждый из них привел бы к другому сценарию. Например, предположил Хабек, глава РФ Путин "мог бы стать демократическим реформатором, а может и нет". По его словам, ныне уже нет никакого смысла "проходить через все это задним числом".

Немецкий министр экономики считает, что это было ошибкой для Европы и всего Запада – держать открытой для Украины дверь в НАТО и в то же время говорить "вам туда нельзя".

"Это расстраивает. Украина чувствовала себя в ловушке между деревом и корой: с одной стороны, ее поощряли работать во имя демократии, свободы и смотреть на Запад, а с другой – не позволяли должным образом принадлежать", – выразил убеждение Хабек.

Он подчеркнул, что многие страны, в том числе Германия, обещали Украине защиту от России, но не хотели, чтобы она была партнером по Североатлантическому альянсу. Или же осуждали оккупацию Крыма как нарушение международного права, но при этом построили "Северный поток-2".

"Мы хотели, чтобы Украина защищала себя, а значит, и безопасность Европы, но, пожалуйста, не с помощью нашего оружия. Должны признать, что мы не были уверены в этом", – признал министр.

Вместе с тем он указал на причины для таких позиций. По его словам, прием Украины в НАТО "мог спровоцировать конфронтацию с РФ намного раньше". Поставки тяжелого вооружения также якобы могли "подогреть конфликт".

"Украина имеет внутриполитические проблемы и не свободна от коррупции. Но в целом создавалось ощущение подвешенного состояния, которое вселяло надежды и разочаровывало одновременно", – добавил Хабек.

Ныне, отметил он, Германия делает то, что может для поддержки Украины, сохраняя при этом лимит по "уважительной причине: сама становится стороной войны".

"Тогда у нас был бы другой сценарий, тогда НАТО и Россия находились бы в состоянии войны. Я понимаю, что с украинской точки зрения это должно снова показаться половинчатым. Но мы должны учитывать в своих рассуждениях, что Кремль действует уже не рационально. Это очень трудные решения. Я принимаю критику, продолжаю думать об этом: достаточно ли мы делаем, насколько еще можем рискнуть? Ведь каждое решение, которое мы принимаем прямо сейчас, может иметь огромное влияние", – оправдался немецкий министр экономики.

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