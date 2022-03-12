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НАТО на фоне войны РФ против Украины начнет масштабные учения с привлечением 30 тысяч военных
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Страны НАТО проведут учения Cold Response 2022 в Норвегии. В них примут участие около 30 тысяч военнослужащих из 27 государств.
Об этом сообщает AFP. Отмечается, что маневры начнутся в понедельник, 14 марта, и продлятся до 1 апреля.
Кроме 30 тысяч бойцов, в учениях задействуют 200 самолетов и 50 кораблей.
В рамках маневров будут отработаны боевые навыки в условиях холодного климата на земле, на море и в небе.
"Учения пройдут всего в нескольких сотнях километров от российской границы. Хотя они были запланированы задолго до вторжения России в Украину, теперь они приобрели дополнительное значение из-за войны", – сказано в сообщении.
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