НАТО будет защищать грузы для Украины с оружием, – Данилов

НАТО будет защищать свои грузы от возможных атак российских оккупантов. Речь идет о поставках оружия Украине для защиты от российской агрессии.

Об этом заявил в эфире национального телемарафона секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Он привел соответствующее заявление генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга.

"Сегодня руководитель НАТО господин Столтенберг сделал заявление: если хоть один снаряд, хоть одна пуля попадет в конвой, который они сегодня доставляют – они будут считать это нарушением пятой статьи, которая есть на сегодняшний день в странах НАТО", – сказал Данилов.

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От себя он добавил: "Посмотрим, если это произойдет, как они будут реагировать на это".

Секретарь СНБО полагает, что в перспективе Россия может нападать на страны Восточной Европы. В частности, одной из целей может стать Литва.

Напомним, что ранее официальные лица России пригрозили, что будут уничтожать колонны с вооружением, которое НАТО будет поставлять Украине.

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