Командующий ВМС Германии спровоцировал скандал и дал заднюю, Украина вызвала посла ФРГ 'на ковер'

Командующий Военно-морскими силами Германии, вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах заявил, что Крым для Украины уже потерян. Чиновник считает, что временно оккупированный Россией полуостров "никогда не вернется" и это, по его словам, является фактом.

Об этом Шенбах сказал на конференции Индийского института оборонных исследований имени Манохара Паррикара (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). В Министерстве иностранных дел Украины потребовали публичного опровержения высказываний командующего ВМС со стороны немецкого правительства, потому что они ставят под сомнение территориальную целостность Украины.

Представитель МИД Украины Олег Николенко в комментарии для OBOZREVATEL отметил, что слова Шенбаха категорически неприемлемы, а Крым может быть утрачен "лишь в его воображении".

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"Крым непременно вернется благодаря упорным усилиям Украины и ее партнеров, которые будут проявлять решительность в противодействии государству-агрессору". В этой связи нуждаемся в разъяснении со стороны немецкого правительства, как слова командующего ВМС коррелируются с последовательной поддержкой Германией Крымской платформы", – сказал Николенко.

МИД Украины также заявило, что вызвало посла Германии в Украине Анку Фельдгузен для дачи пояснений относительно заявления Шенбаха.

Немецкому послу была отмечена "категорическая неприемлемость высказываний" Шенбаха.

В МИД также подчеркнули, что "сегодня, как никогда, важны твердость и солидарность Украины и партнеров для сдерживания разрушительных намерений России".

Сам Шенбах после гневной реакции Украины на своей странице в Twitter оправдался за свое заявление.

"Мои заявления… отражали мое личное мнение на тот момент. Они никоим образом не отвечают официальной позиции Министерства обороны Германии", – написал он.

Впоследствии Шенбах также признал ошибочность своих слов.

"Необдуманно, неправильно оценил ситуацию. Я не должен был этого делать. Интерпретировать не стоит, это была откровенная ошибка ", – отметил он.

Кроме крымского вопроса, немецкий вице-адмирал затронул тему отношений с Россией. По его мнению, Европе нужна РФ, потому что она "важная и старая страна". При этом командующий ВМС Германии заявил, что лидер страны-агрессора Владимир Путин "вероятно, заслуживает уважения". Именно его он пытается вернуть своими агрессивными действиями в адрес Украины и ЕС, сказал Шенбах.

В то же время, он добавил, что России нельзя давать права голоса в НАТО.

В МИД Украины были удивлены такими словами немецкого чиновника и раскритиковали его за них. В ведомстве напомнили, что количество жертв российской агрессии только в Украине уже превысило 14 тысяч человек, войска РФ скопились у нашей границы, на Донбассе продолжают гибнуть люди, а Крым Москва пересекла в "гетто прав человека" и в большой военный полигон.

"Даже попытка понять Путина со стороны командующего ВМС Германии должна иметь свои моральные и политические пределы, а также границы безопасности. В этом случае эти границы грубо нарушены", – подчеркнул Николенко.

Высказался Кай-Ахим Шенбах и о вступлении Украины в Североатлантический альянс. По его мнению, пока наша страна не соответствует необходимым требованиям, в частности, из-за оккупации части Донбасса Россией.

"По крайней мере, Донбасс оккупирован российской армией или теми, кого они называют ополченцами", – сказал вице-адмирал.

Членство же Грузии, уже отвечающей критериям НАТО, Шенбах назвал "неразумным".

Как сообщал OBOZREVATEL, нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что планирует посетить временно оккупированный Россией полуостров Крым. Он назвал эту территорию Украины "частью России".

В МИД РФ ответили, что "крымские власти" готовы организовать визит в любое время.