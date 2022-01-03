МИД России - о готовности отправить Лукашенко в украденный Крым: хоть сейчас!

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко с восторгом отреагировал на желание так называемого президента Беларуси Александра Лукашенко посетить территорию Крыма, оккупированную российскими войсками. Чиновник указал, что "крымская власть" готова организовать визит в любое время.

Слова Руденко передает российской агентство "ТАСС". Он добавил, что такая поездка может только укрепить отношения между Минском, Москвой и Севастополем.

"Что же касается посещения полуострова президентом Александром Григорьевичем Лукашенко, то крымские власти неоднократно заявляли о готовности принять его хоть сейчас", — подчеркнул политик.

Отметим, что и самопровозглашенный глава Крыма Сергей Аксенов поддержал слова Руденко, пригласив белорусского диктатора на захваченный Россией полуостров.

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"Это визит вполне соответствует духу братских отношений между нашими народами", – отметил Аксенов.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, первые заявления в сторону "российского" Крыма незаконно избранный лидер Беларуси Александр Лукашенко сделал в августе 2021 года. Украинские власти остро отреагировали на такое замечание, подчеркнув, что подобная позиция способна необратимо нарушить партнерские отношения Киева с Минском.