МИД России - о готовности отправить Лукашенко в украденный Крым: хоть сейчас!
Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко с восторгом отреагировал на желание так называемого президента Беларуси Александра Лукашенко посетить территорию Крыма, оккупированную российскими войсками. Чиновник указал, что "крымская власть" готова организовать визит в любое время.
Слова Руденко передает российской агентство "ТАСС". Он добавил, что такая поездка может только укрепить отношения между Минском, Москвой и Севастополем.
"Что же касается посещения полуострова президентом Александром Григорьевичем Лукашенко, то крымские власти неоднократно заявляли о готовности принять его хоть сейчас", — подчеркнул политик.
Отметим, что и самопровозглашенный глава Крыма Сергей Аксенов поддержал слова Руденко, пригласив белорусского диктатора на захваченный Россией полуостров.
"Это визит вполне соответствует духу братских отношений между нашими народами", – отметил Аксенов.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, первые заявления в сторону "российского" Крыма незаконно избранный лидер Беларуси Александр Лукашенко сделал в августе 2021 года. Украинские власти остро отреагировали на такое замечание, подчеркнув, что подобная позиция способна необратимо нарушить партнерские отношения Киева с Минском.