Немецкий вице-адмирал Шенбах ушел в отставку после скандала по Украине

Командующий Военно-Морскими силами Германии, вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах уходит в отставку. Такое решение военный принял после скандала, вызванного его словами о том, что Крым для Украины уже потерян и он якобы "никогда не вернется" в состав нашего государства.

Заявление об отставке командующего уже приняли министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт и генеральный инспектор Вооруженных сил Эберхард Цорн. Об этом сообщает пресс-центр ВМС ФРГ.

В заявлении Шенбаха говорится, что вместо него на должность и.о. командующего ВМС будет назначен – контр-адмирал Ян Кристиан Каак, который в настоящее время исполняет обязанности заместителя командующего ВМС ФРГ. По информации издания BILD, в 2016 году он возглавил силы операции "Аталанта" в качестве командующего силами – миссия служит для защиты поставок гуманитарной помощи в Сомали и борьбы с пиратством.

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"Я только что попросил федерального министра обороны немедленно освободить меня от моих обязанностей командующего военно-морского флота. Бездумные комментарии, сделанные мной в Индии по вопросам безопасности и военной политики, все больше сказываются на ВМС. Чтобы предотвратить дальнейшее давление на ВМС Германии, Бундесвер, но прежде всего на Федеративную Республику Германии, я считаю этот шаг необходимым", – заявил Шенбах.

Стоит отметить, что накануне редакция издания BILD призвала правительство страны уволить командующего ВМС Германии Кая-Ахима Шенбаха.

Напомним, во время конференции Индийского института оборонных исследований имени Манохара Паррикара Шенбах заявил, что Крым для Украины уже потерян, он якобы "никогда не вернется" в состав нашего государства и это, по его словам, является фактом.

В свою очередь в Министерстве иностранных дел Украины потребовали публичного опровержения высказываний командующего ВМС со стороны немецкого правительства. В ведомстве подчеркнули, что подобные выражения ставят под сомнение территориальную целостность Украины. МИД Украины также заявило, что вызвало посла Германии в Украине Анку Фельдгузен для дачи пояснений относительно заявления Шенбаха.

Кроме того, командующий ВМС Германии, вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах признал ошибочность своих слов о том, что Крым для Украины уже потерян и полуостров "никогда не вернется". Он согласился, что неправильно и бездумно оценил ситуацию. Шенбах добавил, что эти его заявления отражали только личное мнение и не соответствуют официальной позиции Германии.