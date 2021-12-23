В Германии выступили за предоставление Украине оружия: в ХДС сделали заявление

Вероятный преемник Ангелы Меркель на должности лидера Христианско-демократического союза (ХДС), немецкий политик Фридрих Мерц выступил за поставки оружия для Украины. Он заявил, что это будет решительным ответом российскому президенту Владимиру Путину.

В интервью изданию Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung в четверг, 23 декабря, политик отметил, что с учетом новой возможной угрозы для украинского государства со стороны РФ, запрос страны на поставку вооружения является " без сомнения приемлемым".

Мерц добавил, что в связи с размещением российских войск и техники на границе с Украиной, Путину нужно дать "четкий и решительный ответ". По его мнению, таким ответом и может стать предоставление стране необходимого вооружения для противостояния угрозе.

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"Запросы Украины на такое оружие без сомнения приемлемы с учетом массового размещения войск российской армией на ее восточной границе", – сказал немецкий политик.

Напомним: ранее немецкое издание Bild писало, что Меркель, будучи канцлером Германии, якобы лично наложила вето на поставку Украине вооружения в рамках НАТО. Более того, источники издания сообщили, что руководство ФРГ якобы использовало механизм, чтобы помешать другим странам-членам Североатлантического альянса это делать. Указанный процесс, по информации журналистов, продолжается с мая 2021 года при посредничестве Нидерландов.

В Украине отреагировали на такую информацию, и назвали позицию Германии несправедливой. "Они все еще строят газопровод "Северный поток-2" и одновременно блокируют наше оборонное вооружение. Это очень несправедливо", – сказал министр обороны Украины Алексей Резников.

Как сообщал OBOZREVATEL, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что вопрос защиты суверенитета Украины сейчас является самым главным на повестке дня в Европе. По его словам, нужно упорно работать над тем, чтобы безопасность нашей страны никто не нарушал.