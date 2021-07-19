В ГБР открыли производство против судей ВС по делу Тупицкого

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) открыли производство по злоупотребление властью судьями Кассационного административного суда (КАС) Верховного Суда при вынесении решения по иску Александра Тупицкого к президенту Украины. Дело открыто против служителей Фемиды которые вынесли решение об отмене указа Владимира Зеленского, которым он лишил должности бывшего председателя Конституционного суда.

Об этом сообщила судья КАС ВС Наталья Коваленко в Facebook, комментируя пост судьи Верховного Суда Андрея Жука о решении Тупицкого.

"Сегодня, в день вынесения решения – регистрация уголовного производства", - написала Коваленко.

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Как информирует "Судебно-юридическая газета", Главное следственное управление ГБР начало 15 июля 2021 досудебное расследование по признакам ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

По данным издания, в тот же день старший следователь ГБР Кирилл Петрухин попросил Кассационный административный суд ВС предоставить Держбюро расследований следующие документы:

1) копию дела по иску Тупицкого к Зеленского № 9901/96/21, заверенную надлежащим образом, решение коллегии судей КАС ВС от 14 июля 2021, а также журналы судебных заседаний по этому делу;

2) данные автоматизированной системы документооборота КАС ВС о движении документов по этому делу и распределение иска;

3) копии записей технической системы, которая фиксировала ход судебного заседания во время рассмотрения дела.

Все эти документы КАС ВС должен предоставить ГБР до 21 июля 2021 года.

Как сообщал OBOZREVATEL :

Верховный суд Украины признал противоправным указ президента Владимира Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого судьей Конституционного суда.

Соответствующий документ Зеленский подписал 27 марта 2021. Тогда в Конституционном суде заявили, что указ якобы незаконной и выходит за пределы конституционных полномочий главы государства.

В Офисе президента решение суда назвали попыткой сорвать судебную реформу и вернуть старые схемы. Также там отметили, что оно будет обжаловано.