У Зеленского заявили, что обжалуют решение ВС по Тупицкому, и назвали его попыткой вернуть старые схемы

Решение Верховного суда Украины, которым было признано противоправным увольнение главы КСУ Александра Тупицкого, в Офисе президента назвали попыткой сорвать судебную реформу. Также там отметили, что оно будет обжаловано.

Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров. Соответствующее видео с комментарием было опубликовано на Facebook-странице ОП (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

Никифоров подчеркнул, что решение Верховного суда не столько в пользу Тупицкого, сколько ради старых порядков в судебной системе. Также он связал это с тем, что президент Владимир Зеленский активно занялся реформой.

Видео дня

"Это откровенная попытка вернуть Александра Тупицкого к рулю Конституционного суда, чтобы сорвать проведения судебной реформы и оставить старые схемы", – подчеркнул Никифоров.

Он добавил, что у президента есть 30 дней для обжалования решения, и он им обязательно воспользуется.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховный суд Украины признал противоправным указ президента Владимира Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого судьей Конституционного суда.

Соответствующий документ Зеленский подписал 27 марта 2021 года. Тогда в Конституционном суде заявили, что указ якобы незаконный и выходит за рамки конституционных полномочий главы государства.