В Евросоюзе договорились продлить санкции против РФ еще на полгода

Лидеры Европейского Союза договорились продлить санкции против России из-за ее агрессии в Украине. Ограничительные меры будут действовать еще полгода.

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк. Напомним, что санкции действуют с 2014 года.

"На фоне обсуждений введения более жестких санкций против России в случае полномасштабного вторжения в Украину, лидеры ЕС согласовали продление действующих мер еще на шесть месяцев", – написал журналист в Twitter.

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Отметим, что впервые ЕС ввел санкции против России из-за ее агрессии против Украины в июле 2014 года, а в сентябре их усилили. С того времени каждый полгода ограничительные меры продлеваются.

Напомним, что 7 декабря Брюссель предупредил Москву о введении новых санкций, если российские войска начнут полномасштабное вторжение в Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время визита в Бельгию 15 декабря президент Украины Владимир Зеленский призвал ЕС не ждать с санкциями, пока Россия нападет, а вводить их в качестве превентивной меры.