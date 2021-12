В ЕС предупредили Россию о санкциях в случае вторжения в Украину

Европейский Союз готов ввести санкции против России в случае любой агрессии против Украины, в том числе и вторжения войск. Речь идет о дополнительных ограничительных мерах.

Такое заявление 7 декабря сделала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Соответствующее видеообращение было опубликовано на ее странице в Twitter (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Она раскритиковала передвижение российских войск и усиление подразделений возле границ Украины, отметив, что ЕС сплоченно поддержит Киев в случае нарушения территориальной целостности и суверенитета.

"ЕС ответит на любую дальнейшую агрессию против нас или наших соседей, включая Украину, и введет дополнительные ограничительные меры", – сказала глава ЕК.

Урсула фон дер Ляйен добавила, что Евросоюз хочет конструктивно сотрудничать с Россией, но все зависит только от Москвы.

The EU continues to fully support Ukraine in the face of the Russian aggression.



We will respond to any further aggressions, by scaling-up and expanding existing sanctions.



We are ready to take additional restrictive measures, in coordination with our partners. pic.twitter.com/Wh7lMlgKUz