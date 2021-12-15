Участие США в переговорах и новые санкции для РФ: Зеленский раскрыл первые итоги визита в Брюссель. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы США сыграли одну из важнейших ролей по урегулировании ситуации на Донбассе. Также он призвал Евросоюз ввести санкции против России в качестве превентивной меры.

Об этом глава государства рассказал журналистам по итогам первого дня визита в Брюссель и участия в саммите Восточного партнерства. Видео его беседы опубликовал Telegram-канал Офиса президента (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

Зеленский подчеркнул, что участие США в решении вопроса по Донбассу не обязательно должно быть в Нормандском формате.

"Я хотел бы, чтобы они играли одну из главных ролей, а не эпизодическую в этом мирном урегулировании. Если сложно присоединиться к Нормандскому формату, мы готовы идти параллельным треком, чтобы США играли одну из главных ролей в этом формате", – сказал президент.

Он добавил, что Киев готов к трехсторонним саммитам, главное, чтобы никто ничего не решал без участия Украины.

Также глава государства заверил, что он готов к любому формату переговоров с Россией. Нужно лишь желание Москвы остановить войну.

Президент считает, что "Северный поток-2" может стать серьезным инструментом для встречи с Путиным. Эту тему Зеленский обсуждал с канцлером Германии.

"Это серьезнейший инструмент для разговора с Российской Федерацией. И я считаю, очень справедливый инструмент, который сегодня, в принципе, находится в руках некоторых политиков Европы, где канцлер Шольц играет активную, одну из важных ролей. Я бы благодаря такому инструменту мог бы организовать встречу с президентом России", – сказал глава государства.

Он также добавил, что немецкий канцлер выслушал предложение Зеленского.

Также Зеленский призвал ЕС ввести против России санкции в качестве превентивной меры, чтобы не дожидаться эскалации на Донбассе.

"Некоторые лидеры предлагают формат реагирования на вероятную эскалацию после эскалации со стороны России. И применить мощную санкционную политику. Мы смогли пояснить нашим европейским коллегам, что санкционная политика "после" уже никого, честно говоря, не интересует. Мы за мощную санкционную политику до эскалации и тогда вероятной эскалации может не быть. Такие упреждающие шаги смогут остановить конфликт", – пояснил глава государства.

Зеленский заверил, что не почувствовал никакого давления со стороны Вашингтона по выполнению политической части Минских соглашений, а именно – проведении выборов на временно оккупированном Донбассе.

"Не ощущал. Если будет – обязательно скажу", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский 15 декабря встретился с новым канцлером Германии Олафом Шольцом и французским лидером Эммануэлем Макроном. Стороны обсудили ряд вопросов, в том числе сферах энергетики и обороны.