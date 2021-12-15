Участие США в переговорах и новые санкции для РФ: Зеленский раскрыл первые итоги визита в Брюссель. Видео
Президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы США сыграли одну из важнейших ролей по урегулировании ситуации на Донбассе. Также он призвал Евросоюз ввести санкции против России в качестве превентивной меры.
Об этом глава государства рассказал журналистам по итогам первого дня визита в Брюссель и участия в саммите Восточного партнерства. Видео его беседы опубликовал Telegram-канал Офиса президента (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).
Зеленский подчеркнул, что участие США в решении вопроса по Донбассу не обязательно должно быть в Нормандском формате.
"Я хотел бы, чтобы они играли одну из главных ролей, а не эпизодическую в этом мирном урегулировании. Если сложно присоединиться к Нормандскому формату, мы готовы идти параллельным треком, чтобы США играли одну из главных ролей в этом формате", – сказал президент.
Он добавил, что Киев готов к трехсторонним саммитам, главное, чтобы никто ничего не решал без участия Украины."Северный поток-2" и встреча с Путиным
Также глава государства заверил, что он готов к любому формату переговоров с Россией. Нужно лишь желание Москвы остановить войну.
Президент считает, что "Северный поток-2" может стать серьезным инструментом для встречи с Путиным. Эту тему Зеленский обсуждал с канцлером Германии.
"Это серьезнейший инструмент для разговора с Российской Федерацией. И я считаю, очень справедливый инструмент, который сегодня, в принципе, находится в руках некоторых политиков Европы, где канцлер Шольц играет активную, одну из важных ролей. Я бы благодаря такому инструменту мог бы организовать встречу с президентом России", – сказал глава государства.
Он также добавил, что немецкий канцлер выслушал предложение Зеленского.Санкции против России
Также Зеленский призвал ЕС ввести против России санкции в качестве превентивной меры, чтобы не дожидаться эскалации на Донбассе.
"Некоторые лидеры предлагают формат реагирования на вероятную эскалацию после эскалации со стороны России. И применить мощную санкционную политику. Мы смогли пояснить нашим европейским коллегам, что санкционная политика "после" уже никого, честно говоря, не интересует. Мы за мощную санкционную политику до эскалации и тогда вероятной эскалации может не быть. Такие упреждающие шаги смогут остановить конфликт", – пояснил глава государства.
Зеленский заверил, что не почувствовал никакого давления со стороны Вашингтона по выполнению политической части Минских соглашений, а именно – проведении выборов на временно оккупированном Донбассе.
"Не ощущал. Если будет – обязательно скажу", – подчеркнул он.
Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский 15 декабря встретился с новым канцлером Германии Олафом Шольцом и французским лидером Эммануэлем Макроном. Стороны обсудили ряд вопросов, в том числе сферах энергетики и обороны.