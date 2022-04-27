В ЕС запустили дисциплинарную процедуру относительно Венгрии, которая сократит Будапешту финансирование: все детали

Европейская комиссия официально запустила процедуру, которая приведет к сокращению финансирования правительства Венгрии за последовательный подрыв верховенства права в Союзе. Подобный дисциплинарный инструмент был введен впервые в 2020 году, с тех пор он используется впервые.

Подобная мера предусмотрена для предотвращения нецелевого использования денег из общего бюджета государств-членов ЕС. Об этом сообщила европейский комиссар по вопросам юстиции Вера Йоурова у себя в Twitter.

"Сегодня мы отправляем в Венгрию письмо-уведомление об официальном запуске процедуры бюджетных условий. Будапешт должен будет ответить на наши опасения и предложить меры по исправлению положения", – указано в сообщении.

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В свою очередь венгерское правительство находит в этом попытку склонить страну на участие в антироссийской политике. Однако Будапешт настойчиво продолжает уклоняться от военной повестки в Украине, прикрываясь якобы позицией своих граждан.

"3 апреля венгерские избиратели ясно высказались. Мы должны удержать венгерское население от войны, убедиться, что семьи венгерцев не расплачиваются ценой войны", – указал представитель премьера Венгрии Золтан Ковач, добавив, что подробное письмо с пояснениями будет представлено 28 апреля на пресс-конференции членов правительства.

Данное заявление Ковача раскритиковали в Министерстве иностранных дел Украины, назвав неуместным. Пророссийские настроения Будапешта не должны стать причиной впутывать Украину в ее нынешнем положении в отношения внутри Евросоюза.

"Призываем наших венгерских партнеров воздерживаться от таких действий, а работать на единство в ЕС и, в частности, поддержать новые антироссийские санкции, которые лишат российскую военную машину источников финансирования", – обозначил спикер внешнеполитического ведомства Олег Николенко.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

– Венгрия наотрез отказалась поддерживать санкции против России на фоне войны против Украины и вводить эмбарго на тамошние энергоресурсы;

– в самом ЕС Будапешт предупредили, что плата за газ из России рублями повлечет за собой наложение штрафов;

– венгерский премьер Виктор Орбан, "пляшущий под дудку" Кремля, усомнился в том, что российские солдаты устроили в Буче настоящую резню и призвал президента Украины доказать, что кадры, сделанные после освобождения города, не постановка;

– Зеленский обозначил, что своей лояльностью к Москве, отдающей приказы убивать мирных украинцев, Орбан противопоставляет себя всему цивилизованному миру.