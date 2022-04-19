Венгрия не поддержит эмбарго ЕС на закупки газа и нефти в России
Пророссийские власти Венгрии не будет вводить санкции против газа и нефти из России, даже если их утвердят другие страны Европейского Союза. Решение аргументировали тем, что Венгрия не будет "платить за войну", хотя боевые действия финансирует именно покупка энергоресурсов у агрессора.
"Венгерский народ не должен платить за эту войну. Поэтому мы не поддержим введение санкций относительно поставок газа и нефти", – заявил на брифинге глава МИД Венгрии Сийярто.
При этом он добавил, что Венгрия якобы поддерживает территориальную целостность Украины, но не хочет оказаться "втянутой в войну". "В первую очередь, нужно обеспечить безопасность Венгрии", – сказал Сийярто.
Ситуация осложняется тем, что Венгрия является членом ЕС. А для введения общеевропейского энергетического эмбарго понадобится согласие всех членов союза.
Ранее в Венгрии уже заявили о готовности платить за российский газ в рублях. Как отметил глава МИД Петер Сийярто, это не будет нарушением санкций Евросоюза. Однако в Еврокомиссии отметили, что все же будут считать такой шаг нарушением санкций.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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