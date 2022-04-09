Фон дер Ляйен предупредила Орбана: Венгрия нарушит санкции ЕС, если заплатит за российский газ рублями

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что оплата за российские энергоносители в рублях будет нарушением санкций. Предупреждение она адресовала премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, заявившему накануне о намерении платить за газ в рублях.

В интервью изданию CNN европейский политик напомнила, что президент страны-агрессора Владимир Путин предложил перевести евро в рубли, а затем уплатить счет за газ.

"Если вы сделаете это и заплатите в рублях, вы нарушите санкции, которые мы наложили на Россию", – сказала фон дер Ляйен.

Президент Еврокомиссии отметила, что в настоящее время продолжаются переговоры с Будапештом по этому вопросу, однако подчеркнула, что в настоящее время Венгрия все же соблюдает санкции.

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По ее словам, Европейский союз еще никогда не был "таким сплоченным, решительным и быстрым".

Накануне, Виктор Орбан, в очередной раз ставший премьер-министром Венгрии, заявил, что страна готова платить России за газ в рублях. Он отметил, что удовлетворить это желание Кремля для его правительства "не является проблемой". Таким образом Венгрия стала второй страной, прямо согласившейся с этим требованием. Первой стала Беларусь.

Напомним, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен официально передала президенту Украины Владимиру Зеленскому опросник о членстве в ЕС. Он необходим для определения готовности вступать в предметные переговоры о вступлении в союз. Глава украинского государства пообещал предоставить все необходимые ответы очень быстро – через неделю.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Польша отказалась платить России за газ рублями. Там назвали это требование Кремля "шантажом" и подчеркнули, что не намерены на него поддаваться.