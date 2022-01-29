В ЕС возникли разногласия из-за масштаба санкций против РФ, – премьер Польши

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что среди стран Евросоюза нет единого мнения насчет масштаба санкций против России. То же самое касается и военной помощи для Украины в условиях угрозы вторжения РФ.

Об этом пишет испанская газета El Mundo. "Нам нужен сильный голос, а не много расходящихся голосов", – так польский премьер прокомментировал ситуацию относительно санкций.

Моравецкий также призвал Германию, которая продолжает препятствовать поставкам оружия для нашей страны, в случае полного отказа помогать Украине "сказать об этом во всеуслышание".

"Уклончивые заявления по типу "мы не будем посылать оружие в Украину, потому что это зона конфликта" не являются серьезной политикой при нынешних обстоятельствах", – сказал политик.

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При этом он подчеркнул, что в Польше не ждут, что Германия вступит в конфликт России и Украины, но она должна четко озвучить позицию своего нового правительства.

Отметим, что ранее президент США Джо Байден заявил, что рассмотрит возможность введения отдельных ограничений против российского коллеги Владимира Путина, если он отдаст приказ о вторжении в Украины. Штаты рассматривают ряд экономических санкций, но Германия настаивает на ослаблении мер для энергосектора.

Напомним: ряд стран-членов НАТО уже предоставил Украине дополнительную оборонную поддержку, несмотря на то, что наша страна еще не вошла в Альянс. При этом глава МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что это вооружение нужно Украине для того, чтобы его не пришлось применять.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Германия продолжает противоречить позиции США и Великобритании по оснащению Украины средствами обороны. Причиной является "историческая память о трагедии Второй мировой войны".